دعم سعودي للعقوبات الأميركية على إيران

2019/06/21 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الجمعة، دعم بلاده للعقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، بسبب انتهاكات الأخيرة على المملكة.وفي سلسلة تغريدات على “تويتر”، قال الأمير خالد بن سلمان “سعدت اليوم بلقاء السيد برايان هوك المبعوث الأميركي الخاص لإيران، لبحث آخر التطورات والأوضاع تجاه الجهود المبذولة للتصدي […]

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