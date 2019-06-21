2019/06/21 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة اعتبر زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر بعد اجتماعه مع الرئيس دونالد ترامب عقب إسقاط إيران طائرة أمريكية بدون طيار، بإن موافقة الكونغرس ضرورية لتمويل أي صراع مع طهران.وقال شومر في كلمة له، :”لقد ذكّرنا ترامب بأن الموقف الديمقراطي هو أنه لتمويل أي صراع مع إيران، يجب إقراره في الكونغرس.ومن أفضل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سيناتور امريكي يشترط موافقة الكونغرس على تمويل اي حرب ضد ايران وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيناتور امريكي يشترط موافقة الكونغرس على تمويل اي حرب ضد ايران) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيناتور امريكي يشترط موافقة الكونغرس على تمويل اي حرب ضد ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).