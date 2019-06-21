اطلاق سلف ضعف وضعفين للمتقاعدين المدني والعسكري في العراق

2019/06/21 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين عن صرف وجبة جديدة من سلفة ضعف وضعفين للمتقاعدين المدنيين والعسكريين عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم صرف دفعة جديدة من سلفة ضعف وضعفين للمتقاعدين المدنيين والعسكريين لأكثر من 600 متقاعد.وأوضح البيان ان صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها

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