المكصوصي: المالية تتحمل التأخير بإعلان تعيينات تربية بغداد

2019/06/21 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بينت لجنة التربية النيابية، الجمعة، ان تعيينات التربية المخصصة لمحافظة بغداد كان من المفترض ان يتم الاعلان عن الاسماء المقبولة للتعيين قبل عيد الفطر، الا ان التاخر جاء بسبب مخاطبة بين المحافظة ووزارة المالية ولااخيرة تتحمل التأخير باعلانها.وقال عضو اللجنة رعد المكصوصي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “كل شيء جاهز وكامل فيما […]

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