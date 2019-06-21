بلديات محافظة بغداد تعلن العمل بنظامي الصباحي والمسائي لتنظيف مناطق الأطراف

2019/06/21 | 10:18

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العهد نيوز - بغداد

اعلن مدير بلديات محافظة بغداد ياسر القريشي استنفار جهود جميع البلديات لإدارة ملف التنظيفات والعمل بنظام الشفتين للارتقاء بواقع الخدمات المقدم.

وقال القريشي

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