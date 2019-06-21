الرئيس الصيني يختتم زيارته لكوريا الشمالية

2019/06/21 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الجمعة، إن "الرئيس شي جين بينغ غادر كوريا الشمالية بعد زيارة دولة استغرقت يومين.

وكانت هذه أول زيارة يقوم بها

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