زيني يتعرض للاغتيال وسائرون تصفها بالمحاولة الاجرامية الجبانة

2019/06/21 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

تعرض النائب محمد علي زيني، مساء الخميس، لمحاولة اغتيال، فيما أدانت الكتلة النيابية لتحالف سائرون محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها عضو التحالف، واصفة اياها بالمحاولة الاجرامية الجبانة.





وقال المتحدث الرسمي لكتلة سائرون حمدالله الركابي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “في الوقت الذي نعبر فيه عن استنكارنا الشديد لهذه المحاولة الاجرامية الجبانة، نؤكد استمرار تحالف سائرون في مشروعه الاصلاحي ومحاربة الفساد، ولن تثنينا هذه المحاولات المتكررة عن المضي في اكمال المسيرة مهما كانت التضحيات”.





ودعا البيان، الجهات الامنية، الى “فتح تحقيق فوري وعاجل لمعرفة الجناة وكشف الجهات التي تقف وراءهم، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل”.

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