بالصورة.. مقتل انتحاري قرب احدى المقاهي في خانقين

2019/06/21 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، مقتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا قرب أحدى المقاهي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “وفق معلومات استخبارية دقيقة، القوات الأمنية في محافظة ديالى تمكنت من محاصرة إرهابي انتحاري قرب أحدى المقاهي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى”.





وأضافت، انه “أقدم هذا الارهابي على رمي رمانة يدوية، وقد انفجرت عليه ما أدى الى مقتله بالحال وجرح مواطن ، حيث تم تفكيك الحزام الناسف الذي كان يرتديه من قبل خبراء مكافحة المتفجرات”.

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