ترامب يتراجع عن تنفيذ ضربة لايران “بشكل مفاجئ”

2019/06/21 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق على خطة لضرب أهداف إيرانية، ثم تراجع عن التنفيذ بشكل مفاجئ.وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بشكل ملموس، الخميس، في أعقاب إسقاط إيران لطائرة استطلاع أميركية مسيرة، في الوقت الذي ينتظر فيه العالم رد واشنطن، على ما وصفه ترامب بـ”الخطأ الفادح”من […]

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