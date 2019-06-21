حالة الطقس للإيام الأربعة المقبلة

2019/06/21 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، ان يكون طقس الأيام الأربعة المقبلة صحواً في كافة المناطق مع ارتفاع بدرجات الحرارة.وقالت الهيأة في بيان، ان "طقس يوم غد السبت سيكون صحواً بكافة المناطق ودرجات الحرارة ترتفع في مدينة بغداد الى 42 مْ وفي محافظة البصرة 44 مْ".

وأضاف، ان "طقس الأحد المقبل سيكون صحو مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة عن اليوم السابق، وهو ذات طقس الاثنين باستثناء ارتفاع للحرارة في المنطقة الوسطى".

وأشار الى، ان "طقس الثلاثاء سيكون صحواً في كافة المناطق ولا تغير في الحرارة في الوسط فيما ترتفع قليلاً في الشمال، وفي الجنوب فترتفع بضع درجات لتتجاوز الحرارة العظمى في بعض المناطق الـ 50 مْ".



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