2019/06/21 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب : أكرم اسماعيل نيوف إلى أين ستقود المنطقة والعالم هذه الزعبرات الأمريكية .واضح من مجريات الأحداث المتدحرجة منذ أحداث ١١/ أيلول المفبركة هوليودياً مروراً بإحتلال أفغانستان والعراق أممياً ..عبوراً بكل ماتم تصنيعه من تطرف وتكفير أعمى ترعرع وتوحش بأموال وموائد وهابية سعودية خليجية قذرة ورأينا كل هذه القطعان التي كأنها ” فرّت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ” الزعبرات الأمريكية والنصر الإيراني “ النعيم نيوز.

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