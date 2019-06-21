ظريف: انتشلنا اجزاء من الطائرة المسيرة الامريكية من المياه الايرانية

2019/06/21 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر عن انتشال اجزاء من الطائرة المسيرة الاميركية التي تم اسقاطها من داخل المياه الايرانية .وقال ظريف في تغريدته ان” ايران انتشلت اجزاء من الطائرة الاميركية التي تم اسقاطها من داخل المياه الايرانية “.وتابع ان” الطائرة المسيرة الاميركية انتهكت في الساعة ۰۰:۱۴ وبشكل […]

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