الحشد الشعبي يعلق على قصف السعودية بطائرات مسيرة انطلقت من العراق

2019/06/21 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الحشد الشعبي يوم الخميس ما يتم تداوله من تصريحات تحدثت عن قصف السعودية بطائرات مسيرة انطلقت من الاراضي العراقية.

وقال القيادي في الحشد علي الحسيني، ان “الانباء والتصريحات التي تحدثت عن قصف السعودية من قبل طائرات مسيرة انطلقت من العراق، كاذبة ولا صحة لها، كما لا توجد هكذا حالات تم رصدها”.

ورأى ان “الهدف من هذا التصريحات غير دقيقة، هو جر العراق الى الصراع الاقليمي والدولي، واحتسابه على محور، ضد محور اخر، بعد اعلان العراق بشكل رسمي وصريح انه وسيط بالأزمة الحالية ويسعى لحلها وفق الحوار والتهدئة”.

وكان عضو مجلس النواب السابق مشعان الجبوري قد قال في مقابلة متلفزة مؤخرا ان بعض الطائرات المسيرة التي قصفت منشآت نفطية في السعودية انطلقت من العراق.

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