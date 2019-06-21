2019/06/21 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس رُشح الفيلم العراقي السينمائي الروائي القصير (الموصل 980) لجائزة الأوسكار العالمية.وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي تلقت ” خطوة برس” نسخة منه، إن “الفيلم السينمائي العراقي الروائي القصير الموصل 980 رشح لجائزة الأوسكار للمخرج علي محمد سعيد و برعاية مديرية الإعلام لهيئة الحشد الشعبي”.واضاف ان الفيلم “سُيعرض على المسرح الوطني يوم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيلم عراقي يترشح لجائزة اوسكار وكالة خطوة برس.

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