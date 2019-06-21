مكافأة مالية لمن يكشف هوية انتحاري مقهى خانقين

2019/06/21 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد عضو مجلس محافظة ديالى زاهد الدلوي،اليوم الجمعة، بمنح مكافأة مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات تؤدي الى كشف هوية انتحاري قضاء خانقين....

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