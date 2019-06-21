2019/06/21 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طهران : لدينا أدلة تؤكد اختراق الطائرة الأمريكية للمجال الجوي الإيراني

اكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، أن إيران تمتلك أدلة لا يمكن

إنكارها على أن الطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطت الخميس كانت في

المجال الجوي الإيراني، خلافا لما تدّعيه واشنطن.وافادت الوزارة في بيان بان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون

السياسية عباس عراقجي أوضح هذا الامر لسفير سويسرا كونها

الدولة التي تتولى رعاية المصالح الأميركية في طهران واضاف البيان ان

عراقجي ابلغ السفير احتجاج إيران الشديد" على اختراق المجال الجوي

للجمهوية الاسلامية ، وكانت صحيفة "نيويورك تايمز قد ذكرت في وقت

سابق، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على توجيه ضربة عسكرية

لأهداف إيرانية ردا على إسقاط طائرة مسيرة أمريكية ، قبل أن يتراجع عن

هذه الخطوة بشكل مفاجئ.

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