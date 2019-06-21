2019/06/21 | 10:33

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الفلسطينيون يواصلون فعاليات مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار

يشارك العديد من ابناء غزة، في جمعة "الأرض مش للبيع" ضمن فعاليات

مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار شرق القطاع.

وكانت الهيئة العليا لهذه المسيرات قد دعت في بيان ، الفلسطينيين في

غزة والضفة الغربية، وما يسمى بأراضي ثمانية واربعين ، للمشاركة في

الجمعة الثالثة والستين لمسيرات العودة الكبرى مؤكدة استمرار

الاخيرة حتى تحقيق أهدافها كاملة، وكسر الحصار عن قطاع غزة.



كما

أكدت الهيئة رفضها لورشة المنامة في البحرين التي تهدف لتصفية

القضية الفلسطينية، مطالبة جميع الدول بعدم المشاركة فيها.

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