بطريقة سهلة وجديدة ..اخسر من وزنك

2019/06/21 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما يشدد خبراء التغذية على أهمية اختيار نوعيات معنية من الأغذية، في حال أراد الشخص خسارة وزنه الزائد، لكن واحدا من هؤلاء الخبراء خرج عن تلك القاعدة المألوفة.

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