محافظة بغداد تعلن العمل بنظامي الصباحي والمسائي لتنظيف مناطق الأطراف

2019/06/21 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير بلديات محافظة بغداد المهندس ياسر القريشي استنفار جهود جميع البلديات لإدارة ملف التنظيفات والعمل بنظام الشفتين للارتقاء بواقع الخدمات المقدم.

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