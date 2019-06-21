2019/06/21 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبرأت لجنة النزاهة النيابية من تصريحات لبعض أعضائها استهدفت أعضاء في مجلس مكافحة الفساد.وقال رئيس اللجنة هشام السهيل في بيان، تلقاه، “النعيم نيوز”، اليوم الجمعة، أن “ اللجنة داعمة لمجلس مكافحة الفساد واي تشكيل يساعد أو يساهم في مكافحته، مشيراً الى، أن “اللجنة على استعداد للتعاون في سبيل القضاء على الفاسدين أينما كانوا”.واضاف، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة النيابية: مستعدون للتعاون مع مجلس مكافحة الفساد للقضاء على الفاسدين النعيم نيوز.

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