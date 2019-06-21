ايران تدعو الامريكيين الى عدم الوقوع في فخ فريق “ب” الذي يسعى وراء الحرب والاشتباك في المنطقة

2019/06/21 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا سفير ومندوب ايران الدائم لدى الامم المتحدة “مجيد تخت روانجي” الاميركيين الى عدم الوقوع في فخ تحريضات ما وصفه بفريق “ب”.وحول مدى تأثير تحريضات فريق “ب” الداعية للحرب على الاجراءات الاميركية المعادية لايران، قال تخت روانجي بحسب وكالة ارنا : من الواضح ان بعض المسؤولين الاميركيين وكذلك بعض الافراد في المنطقة الذين سماهم […]

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