2019/06/21 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، ان يكون طقس الأيام الأربعة المقبلة صحواً في كافة المناطق مع ارتفاع بدرجات الحرارة.وذكر بيان للهيئة تلقاه “النعيم نيوز” ، ان “طقس يوم غد السبت سيكون صحواً بكافة المناطق ودرجات الحرارة ترتفع في مدينة بغداد الى 42 مْ وفي محافظة البصرة 44 مْ”.وأضاف، أن “طقس الأحد المقبل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بداية فصل الصيف وارتفاع الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة النعيم نيوز.

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