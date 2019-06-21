الكشف عن تفاصيل الضربة الأميركية الملغاة ضد ايران

2019/06/21 | 10:42

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متابعة :سومر نيوز

كشفت صحيفة "نيوزويك"، في تقرير لها نشرته اليوم الجمعة، عن تفاصيل الضربة الأميركية التي وافق عليها الر...

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