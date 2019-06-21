2019/06/21 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سومر نيوز

قالت عضو مجلس محافظة بغداد نسرين هادي اليوم الجمعة، إن أمانة عاصمة بغداد وزعت قطع اراضي للوزراء والمس...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مجلس بغداد: أمانة العاصمة وزعت أراضي للوزراء وتركت وذوي الشهداء) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مجلس بغداد: أمانة العاصمة وزعت أراضي للوزراء وتركت وذوي الشهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).