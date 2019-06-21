الذهب يبلغ أعلى مستوى له في 6 سنوات

2019/06/21 | 10:44

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بغداد اليوم- متابعة

بلغت أسعار الذهب الخميس أعلى مستوياتها في نحو 6 سنوات، بعد أن لمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى استعداده لخفض أسعار الفائدة، ربما بحلول الشهر القادم لتعزيز النمو.

ولامست أسعار المعدن النفيس خلال التعاملات مستوى الـ1400 دولار للأونصة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أوائل سبتمبر 2013.

وعقب تلميحات المركزي الأمريكي تراجع مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات بنسبة 0.5% إلى 96.64 نقطة، مسجلا أكبر انخفاض له في يومين منذ فبراير 2018.

وتضغط أسعار الفائدة المنخفضة على الدولار، ما يجعل سعر الذهب أرخص للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، بنحو 5% بعدما هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بسبب إسقاطها طائرة أمريكية مسيرة، وقال، "إنها ارتكبت خطأ جسيما".

وتم تداول المزيج الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"، بحلول

بغداد اليوم _ متابعة

تأثرت أسعار النفط العالمية بشكل سريع بعد تعرض ناقلتي النفط لانفجارات ببحر عمان، اليوم الخميس، لهجوم مجهول حتى الآن.

وصعدت أسعار النفط اليوم بعدما قالت وحدة تابعة للأسطول الملكي البريطاني إنها على علم بحادث يتعلق بناقل

بغداد اليوم - متابعة

إرتفع خام برنت، الخميس، 13 حزيران، 2019، بنسبة أكثر من 4 %، على خلفية حادث في خليج عمان.

يأتي ذلك مع تصاعد التوترات في منطقة الخليج بعد تعرض ناقلتي نفط لانفجارين كبيرين في مياه بحر عُمان.

وجرى تداول عقود مزيج “بر

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