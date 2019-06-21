الذهب يبلغ أعلى سعر له منذ سنوات

2019/06/21 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..في خضم التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وإيران ونزاعات أخرى، تجاوز سعر الذهب، الجمعة، عتبة 1400 دولار للأونصة، وهو السعر الأعلى له منذ ست سنوات.وارتفع الطلب على الذهب بعد تلميح الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، إلى احتمال خفضه معدلات الفائدة قريبا، للمرة الأولى منذ عقد، مما أدى إلى تراجع الدولار وبالتالي جعل شراء […]

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