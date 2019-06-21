2019/06/21 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز- بغداد

تبلغ قيمة الطائرة جلوبال هوك الأمريكية RQ-4 Global Hawk- التي اسقطتها إيران في سماء مضيق هرمز، ربع مليار دولار، وتحلق بارتفاع 18 كيلومتر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على الطائرة الملقبة بـ "العملاق الأمريكي" التي تقزمت أمام ايران) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على الطائرة الملقبة بـ "العملاق الأمريكي" التي تقزمت أمام ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).