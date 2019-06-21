2019/06/21 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس بلغت أسعار الذهب الخميس أعلى مستوياتها في نحو 6 سنوات، بعد أن لمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى استعداده لخفض أسعار الفائدة، ربما بحلول الشهر القادم لتعزيز النمو.ولامست أسعار المعدن النفيس خلال التعاملات مستوى الـ1400 دولار للأونصة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أوائل سبتمبر 2013.وعقب تلميحات المركزي الأمريكي تراجع مؤشر الدولار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع اسعار الذهب عند اعلى مستوياتها وكالة خطوة برس.

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