بالوثيقة.. كتائب حزب الله تهدد النجيفي وشقيقه بالموت

2019/06/21 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ هددت كتائب حزب الله في العراق، رئيس تحالف القرار العراقي، أسامة النجيفي، وشقيقه أثيل النجيفي.وجاء في وثيقة منسوبة الى المعاون العسكري للكتائب الى أسامة النجيفي “بعد ان دقت أجراس الحرب بين الحق والباطل بين الجمهورية الاسلامية (جمهورية المقاومة) والولايات المتحدة الشيطان الأكبر نود ان نوضح بان فصائل المقاومة الاسلامية وعلى رأسها كتائب حزب الله العراق ستتصدى لكل سياسي يقف ضد الجمهورية الاسلامية وسيكون هدفاً كل من يقف مع محور الولايات المتحدة ومن معها من العملاء”.وحذرت كتائب حزب الله النجيفي من “إصدار أي تصريح ضد الجمهورية الاسلامية وفصائل المقاومة ومن خلالكم نوجه التحذير الى شقيقكم المدان أثيل النجيفي وبخلافه ستكونون هدفاً لنا وعوائلكم في بغداد والموصل وحتى في أربيل”.

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