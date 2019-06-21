صحيفة فرنسية: ماكرون سيزور العراق قريباً

2019/06/21 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، عن زيارة قريبة سيزور بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، الى بغداد.ونقلت الصحيفة عن ماكرون، تصريحات صحفية، قال فيها، انه سيزور بغداد قبل اجتماع للمجلس الأوروبي.وستكون هذه الزيارة الاولى للرئيس الفرنسي إلى العراق منذ انتخابه رئيساً للبلاد في أيار 2017.

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