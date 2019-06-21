وزير الهجرة يحدد مهلة (٢٥) يوما لتوزيع منحة المليوني دينار لكل ناجية أيزيدية

2019/06/21 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى ،على أهمية إكمال توزيع منحة المليوني دينار لكل ناجية أيزيدية خلال فترة لاتتعدى (٢٥) يوما،مؤكدا ان المنحة المقدمة للايزيديات الناجيات تعد دافعا معنويا لهن لما تعرضن له من انتهاكات واضطهاد لحق بهن من جراء تنظيم داعش الارهابي .وقال موسى خلال جولته التفقدية برفقة اعضاء اللجنة العليا لاغاثة […]

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