“بالفديو”.. استنفار امني لملاحقة “مطلقي القذائف” التي استهدفت نينوى والبصرة

2019/06/21 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق عقد مجلس الأمن الوطني اجتماعه الدوري ،الخميس ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء وتلقت “يس عراق” نسخة منه، أن ‘المجلس بحث جهود القوات المسلحة والأجهزة الامنية بتعزيز الأمن والاستقرار واحترام سيادة القانون والتصدي بكل قوة لأي محاولة للعبث بأمن ومصالح البلاد’.واضاف […]

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