استكمال الكابينة الوزارية يتصدر جدول اعمال جلسة البرلمان..عبد المهدي يستجيب سريعا لمهلة الصدر

2019/06/21 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق من المقرر ان يعقد مجلس النواب العراقي جلسة له يوم غداً السبت، وذلك للتصويت على استكمال الكابينة الوزارية التي يترأسها عادل عبد المهدي.وبحسب جدول اعمال المجلس الذي تلقت ‘المدار’ نسخة منه، فأنه ‘سيتم للتصويت على استكمال الكابينة الوزارية التي يترأسها عادل عبد المهدي، اضافة الى التصويت على الدرجات الخاصة وانهاء ملف […]

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