نائب يحذر الحكومة من الغضب البصري

2019/06/21 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب عن محافظة البصرة بدر الزيادي، اليوم الجمعة، من استغلال طيبة وصبر اهالي البصرة، مبيناً ان الحكومة غير عادلة في منح الحقوق للبصرة ومنحت كردستان ما تريد من استحقاقات بسبب الضغط الكردستاني والعلاقات الاميركية.وقال الزيادي في تصريح صحفي، ان "جميع الحكومات منذ 2003 والى يومنا هذا منحوا البصرة وعود فقط، الا ان الحقيقة لم يتحقق اي شيء على ارض الواقع، على الرغم من تشكيل لجنة لجرد عدد العمالة الاجنبية في البصرة لغرض انصاف شبابها بالعمل في الشركات النفطية".

وأضاف، ان "الحكومة ليست عادلة في توزيع الثروات ومنح الاستحقاقات، حيث تأخذ خيرات البصرة للإقليم وباقي المحافظات، في حين لا تمنح البصرة ابسط حقوقها".

وتابع، ان "الحكومة منحت اقليم كردستان ما يريد بسبب علاقات الاقليم بأميركا اضافة الى التأثير في اتخاذ القرار والضغط الذي يمارسوه على الحكومة الاتحادية، وبالتالي تجد ان رئيس الوزراء يقف الى جانبهم، في حين لا تمتلك البصرة اي وسيلة ضغط".

وأشار الى، ان "الشعب البصري وفي حال ثار ضد الحكومة فأن برميلاً واحداً لن يصدر من البصرة”، محذراً من استغلال طيبة وصبر اهالي البصرة، حيث سيعقب ذلك تظاهرات كبيرة قد تؤثر على الوضع الاقتصادي وتؤدي الى نهاية العراق".



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