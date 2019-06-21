مجلة أميركية تكشف تفاصيل الضربة الملغاة ضد إيران

2019/06/21 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق كشفت مجلة “نيوزويك” #الأميركية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل الضربة الأميركية الملغاة ضد إيران، عقب أسقاط #طائرة_مسيرة أمريكية في #المياه_الدولية بمضيق #هرمز.وذكرت المجلة، أنه «فيما كان […]

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