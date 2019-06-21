ترامب يأمر بإيقاف ضربة موجهة لإيران.. تعرف على تفاصيلها

2019/06/21 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / وكالات

استعد المسؤولون العسكريون في الولايات المتحدة الامريكية لتوجيه ضربة لايران، فيما تلقوا أوامر من الرئيس دونالد ترامب بإيقاف التنفيذ.

وذكر وسائل اعلام أمريكية نقلا عن مصادرها، ان “المسؤولين الأميركيين لا يعلمون لماذا غيّر ترامب رأيه قبل فترة قصيرة من بدء عملية شن الضربات، كما لا يعرفون ما إذا كانت الضربة أجلت إلى وقت لاحق، أو ألغيت بصفة نهائية”.





وقال مسؤول في الدفاع الأميركية، ان “معدات عسكرية في المنطقة وضعت قيد التأهب لمدة 72 ساعة، بينها سفينة حربية من نوع (USS Leyte Gulf)”.

وأضاف، “ظلت القوات الأميركية متأهبة حتى الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي، فيما كان يتوقع شن الضربة خلال ساعة، قبل أن يتم إلغاؤها..



وفي حدود الساعة السادسة والنصف صباحا قيل إن المخطط لا يزال قائما دون كشف تفاصيل”.

يشار الى ان الضربات ستكون بمثابة رد واشنطن على إسقاط إيران طائرة مسيرة أميركية، والتي كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز.





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