أعمال صيانة في نفق الزيتون والمرور تحدد طرقا بديلة

2019/06/21 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اجراء اعمال صيانة بنفق الزيتون في بغداد، فيما حددت طرقا بديلة.





وقال مدير السيطرة والمخابرة في المديرية العميد حيدر رشيد القصاب في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “دائرة المشاريع التابعة لامانة بغداد باشرت باعمال الصيانة وتبديل الفواصل في نفق الزيتون من تقاطع الخرطوم باتجاه ساحة النسور كمرحلة اولى وعلى المسار الايسر من الطريق حيث يستمر العمل وحسب الخطة المرسومة مدة اسبوعين”.





وأضاف، “بعد ذلك يتم انتقال العمل على المسار الايمن ولنفس المدة وبعدها الانتقال الى الجهة المعاكسة والتي هي من ساحة النسور بأتجاه تقاطع الخرطوم”.

وذكر البيان، ان “مفارز المرور موجودة منذ اللحظات الاولى لبدء العمل وبأشراف العقيد محمد محمود آمر قاطع مرور الكرخ الجنوبي مع وضع العلامات المرورية التحذيرية عن وجود الاعمال والاشرطة الضوئية والمصدات البلاستيكية التي تساهم في فصل منطقة العمل عن مسار سير المركبات”، مشيرا الى ان “مساحة العمل بلغت بطول 4.5 كم”.

وتابع، ان “هذه المنطقة سوف تشهد زخم مروري كبير لاهمية المنطقة والتي تعتبر حلقة وصل للمنطقة الجنوبية بمنطقة الوسطى لجانب الكرخ ومركز الرصافة”، داعيا سائقي المركبات الى “تغيير مسارهم بالاتجاهات الاخرى للمساهمة الوطنية في تخفيف الزخم المروري الذي سوف يحصل نتيجة القطع والاعمال”.

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