2019/06/21 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حمل نائب عن تحالف سائرون، الجمعة، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والكتل السياسية "الباحثة عن المحاصصة" مسؤولية التاخير الحاصل باستكمال الكابينة الوزارية.

وقال علاء الربيعي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "موقف تحالف سائرون واضح بشان الوزارات المتبقية وطالبناه في مناسبات عديدة بالاسراع في ارسالها للتصويت عليها من قبلنا ومن قبل الكتل الوطنية التي لاتريد المحاصصة"، مبينا ان "الوضع الحالي صعب وحرج وخاصة في الملف الامني من خلال نشاط خلايا داعش الارهابي والازمات الموجودة بالمنطقة مايجعل استكمال الوزارات المتبقية وخاصة الامنية امر ضروري".

واضاف الربيعي، ان "سائرون منح عبد المهدي الحرية الكاملة في تقديم من يراهم مناسبين لشغل الحقائب الوزارية بانتظار موقف جرئ منه في ارسال اسماء الوزارات المتبقية"، لافتا الى ان "المسؤولية في التاخير يتحملها رئيس الوزراء والكتل السياسية التي تبحث عن المحاصصة".يشار الى ان جدول اعمال جلسة يوم غد السبت المقبل، تضمن فقرتين الاولى استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية والثانية التصويت على الدرجات الخاصة وانهاء ملف ادارة الدولة بالوكالة.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: جهتان تتحملان مسؤولية تاخير الكابينة الوزارية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: جهتان تتحملان مسؤولية تاخير الكابينة الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).