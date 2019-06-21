2019/06/21 | 11:04

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فرناندو توريس يعلن اعتزاله

الجمعة

21

حزيران

2019 :

10:48 am

29

أعلن المهاجم الإسباني فرناندو توريس، اليوم الجمعة، اعتزاله لعب كرة

القدم، عقب مسيرة امتدت على مدار (18 عاماً).عبر حسابه على تويتر، نشر لاعب ساغان توسو الياباني فيديو مدته دقيقة

واحدة قال فيه: "حانت اللحظة لإنهاء مسيرتي".وعقب سلسلة من الصور التي توثق "18 عاماً مثيراً" في كرة القدم، لعب

خلالها لصالح أتلتيكو مدريد، ليفربول، وتشيلسي، أشار صاحب (35 عاماً)

إلى أنه سيقدم الأحد المقبل مؤتمراً صحافياً للكشف عن كافة التفاصيل،

والرد على أسئلة الصحافة.

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