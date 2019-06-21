2019/06/21 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، الجمعة، عن مصادرة عدد من “الستوتات” جنوب العاصمة بغداد.وذكرت الأمانة في بيان أن “بلدية الدورة، قامت بحملة أزالت خلالها عدد من الستوتات المتجاوزة على نهر الطريق السريع بغداد-بابل قرب مدخل منطقة أبو دشير الجنوبي”.وبينت ان “الستوتات استخدمت لبيع الفواكه والخضر والاسماك ما سبب زحاماً مرورياً وعرقلة بحركة السير لتقوم الدائرة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمانة بغداد تصادر عدداً من “الستوتات” جنوب العاصمة النعيم نيوز.

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