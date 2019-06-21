الهجرة تشدد على أهمية إكمال توزيع منحة الناجيات الإيزيديات

2019/06/21 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد :الفرات نيوز} شدد وزير الهجرة نوفل موسى على أهمية إكمال توزيع منحة المليوني دينار لكل ناجية أيزيدية خلال فترة لاتتعدى {٢٥} يوما".

وقال بيان لوزارة الهجرة والمهجرين تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان موسى "اعتبر المنحة المقدمة للايزيديات الناجيات دافعا معنويا لهن لما تعرضن له من انتهاكات واضطهاد لحق بهن من جراء داعش الارهابي".وأوضح وزير الهجرة خلال جولته التفقدية برفقة اعضاء اللجنة العليا لاغاثة وايواء النازحين للمخيمات في محافظة دهوك ان " تأخير توزيع المنحة عليهن يعد اجحافا بحقهن".وأكد ان "الوزارة واللجنة العليا تعملان على الاسراع باعادة اعمار المدن التي دمرتها عصابات داعش الارهابية وتشجيع الاسر النازحة على العودة طوعيا وغلق ملف النزوح" .انتهى

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