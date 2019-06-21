بارزاني يزور أنقرة اليوم ويلتقي أردوغان

2019/06/21 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد :الفرات نيوز}يتوجه رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، الى أنقرة في زيارة رسمية الى تركيا.

وذكرت وسائل اعلام تركية ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اكد بأنه "سيستقبل بارزاني كضيف خاص".وبين اوردغان أمس "سيزورني الجمعة {اليوم} ضيف خاص، وهو نيجيرفان بارزاني".وتعتبر هذه الزيارة الأولى لخارج العراق لنيجيرفان بارزاني بعد توليه منصب رئاسة إقليم كردستان.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد إتصل هاتفياً بنيجيرفان بارزاني بعد توليه منصب رئاسة الإقليم، مؤكداً على دعم تركيا لإقليم كردستان والعراق ولنيجيرفان بارزاني في مهامه الجديدة".انتهى

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