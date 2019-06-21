طريقة سهلة و”جديدة” لخسارة الوزن الزائد

2019/06/21 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..لطالما يشدد خبراء التغذية على أهمية اختيار نوعيات معنية من الأغذية، في حال أراد الشخص خسارة وزنه الزائد، لكن واحدا من هؤلاء الخبراء خرج عن تلك القاعدة المألوفة.ويقول خورخي كروز، خبير التغذية الذي يعتمد عليه العديد من المشاهير في الولايات المتحدة، إنه في وسع الإنسان أن يخسر رطلا (45% من الكيلوغرام) من […]

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