2019/06/21 | 11:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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الذهب يسجل أعلى مستوى في 6 أعوام) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في نحو 6 أعوام اليوم الخميس، بعد تلميح مجلس الاحتياطي الاتحادي، الب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الذهب يسجل أعلى مستوى في 6 أعوام) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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