الذهب يسجل أعلى مستوى في 6 أعوام

2019/06/21 | 11:14

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بغداد:سومر نيوز

صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في نحو 6 أعوام اليوم الخميس، بعد تلميح مجلس الاحتياطي الاتحادي، الب...

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