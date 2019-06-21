اليوم.. مواجهتان بختام الجولة 32 ضمن دوري الكرة الممتاز

2019/06/21 | 11:14

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بغداد:سومر نيوز

تنتظر الجماهير العراقية، اليوم الجمعة، مواجهتين في ختام الجولة 32 ضمن الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم...

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