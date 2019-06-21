لا أموت الآن..مارادونا يتحدث عن حقيقة إصابته بألزهايمر

2019/06/21 | 11:14

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بغداد اليوم/ متابعة

نفى دييجو أرماندو مارادونا، تعرُّضه لمرض ألزهايمر، مؤكدًا أن وضعه الصحي جيد.

وانتقد مارادونا، الذين يكذبون بشأن وضعه الصحي، وينشرون على غير الحقيقة إصابته بمرض "ألزهايمر"، مضيفًا أنه لا يودع الحياة.

وقال النجم الأرجنتيني السابق، عبر حسابه على إنستجرام" تحيتي لكل متابعي مارادونا، وهناك منهم الكثيرون في الأرجنتين، وهم في ازدياد، يكذبون ويتحدثون عن مرض ألزهايمر، إنهم لا يعرفون معنى كلمة ألزهايمر، إنها سيئة للغاية، الناس المصابة بألزهايمر تموت، لكني لا أموت الآن".

وأوضح "هؤلاء يطلقون مثل هذه الأكاذيب لخلق فوضى، بالنسبة إلي هذا لا يؤثر فيَّ، فأنا بحاجة للحفاظ على صحتي والاعتناء بنفس، الأطباء يطلبون مني التوقف عن العمل، وبفضل الرب ليست هناك خطورة على حالتي، لكن حان الوقت للراحة".

وأبدى مارادونا انزعاجه بشكل خاص من الصحافة التي تكهنت في الأيام الأخيرة بشأن حالته الصحية، بعدما استقال في 13 مايس الماضي من تدريب نادي دورادوس دي سينالوا المكسيكي ليفضل الاستقرار في الأرجنتين لأسباب صحية، وللخضوع لجراحة في الركبة والكتف.

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