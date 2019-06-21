ايران: على الاميركيين عدم الوقوع في فخ الفريق “ب”

2019/06/21 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس دعا سفير ومندوب إيران الدائم في منظمة الأمم المتحدة مجيد ت روانجي الأمريكيين، لـ”عدم الوقوع في فخ الفريق “ب” الساعي لإشعال نار الحرب في الخليج”.ونقلت وكالة “إرنا” الإيرانية عن روانجي قوله، إنه “من الواضح أن بعض المسؤولين الأميركيين وبعض الأفراد في المنطقة الذين سماهم الدكتور ظريف بالفريق “ب” (بنيامين نتنياهو وجون

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