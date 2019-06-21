2019/06/21 | 11:17

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الكابينة الوزارية على جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد السبت

كلمة -

بغداد

كشف جدول أعمال مجلس النواب العراقي أن جلسته المقررة يوم

غد السبت انه قد تشهد التصويت على استكمال الكابينة الوزارية التي

يترأسها عادل عبد المهدي.

يأتي هذا بعد نقد شديد اللهجة وجهه المرجع الأعلى للشيعة علي

السيستاني في بيان أصدره الجمعة الماضية.

وبحسب جدول اعمال المجلس فأنه "سيتم للتصويت على استكمال الكابينة

الوزارية التي يترأسها عادل عبد المهدي، اضافة الى التصويت على

الدرجات الخاصة وانهاء ملف الادارة بالوكالة".

كما سيصوت على عدة قوانين من بينها تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص عقود

الخدمة والجباية.

واكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الاسبوع الماضي، على أنه

يجب اكمال الكابينة الوزارية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي

للبرلمان.

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