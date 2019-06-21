2019/06/21 | 11:17

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تعرض النائب محمد زيني لمحاولة اغتيال في بغداد وسائرون تعلق على الحادث

كلمة -

بغداد

أعربت كتلة سائرون النيابية، يوم الجمعة، عن ادانتها محاولة

اغتيال النائب عنها محمد زيني، فيما طالبت الجهات الأمنية بفتح

تحقيق عاجل وفوري.

وقال المتحدث الرسمي لكتلة سائرون، النائب حمدالله الركابي، في بيان

"ندين محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها النائب محمد علي زيني

عضو تحالف سائرون، ونعبر عن استنكارنا الشديد لهذه المحاولة

الاجرامية الجبانة"، مؤكداً "استمرار تحالف سائرون في مشروعه

الاصلاحي ومحاربة الفساد".

وأضاف ، أن "هذه المحاولات المتكررة لن تثني تحالف سائرون عن المضي

في اكمال المسيرة مهما كانت التضحيات"، داعياً الجهات الامنية الى

"فتح تحقيق فوري وعاجل لمعرفة الجناة وكشف الجهات التي تقف وراءهم،

وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".

وتعرض النائب محمد علي زيني إلى محاولة اغتيال تعرض لها جنوبي

العاصمة بغداد.

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