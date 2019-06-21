2019/06/21 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز- بغداد

خرج المئات من حملة الشهادات العليا، في كربلاء، مطالبين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في اعتصامات للمطالبة بأيجاد فرص عمل لهم وتعينهم.

وقال مراسل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا ... حملة الشهادات العليا في كربلاء يخرجون باعتصام في كربلاء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا ... حملة الشهادات العليا في كربلاء يخرجون باعتصام في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).